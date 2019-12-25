ЗСД подключат к Южной широтной магистрали

Магистраль соединит восточную часть Южной планировочной зоны с северными районами.

В среду, 26 августа, стало известно, что члены Главгосэкспертизы дали положительное заключение на подключение ЗСД к Широтной магистрали.

Так, новая магистраль сформирует обход центральных районов Петербурга и соединит восточную часть Южной планировочной зоны с северными районами.

Отмечается, что шестиполосная дорога протяженностью в 27, 4 км пройдет от ЗСД внутри промышленного пояса южной планировочной зоны и пересечет Мурманское шоссе на трассе "Кола". Кроме того у Финляндского железнодорожного моста построят переход через Неву, соединяя таким образом районы, расположенные на берегах. Новый участок пройдет по территории Кировского, Московского и Фрунзенского районов города.

Ранее мы писали, что на внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото: Piter.tv