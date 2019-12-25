На внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

Ограничения продлятся с 29 августа по 10 сентября

На КАД готовятся ввести очередные ограничения движения. С 29 августа по 10 сентября на участке внутреннего кольца КАД между транспортными развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что на участке будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Перекрытыми окажутся третья и четвертая полосы, по первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч.

В связи с проведением плановых работ до 30 августа движение на участках ЗСД будет ограничено.

Фото: (ФКУ Упрдор "Северо-Запад"