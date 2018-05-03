ЗСД перекроют на три ночи из-за строительства Шкиперской развязки

Заезд с намывных территорий в сторону набережной Макарова останется открытым.

В ночное время 7, 9 и 11 августа, на участке основного направления ЗСД в северном направлении от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока будет временно приостановлено движение. Это связано с проведением работ по строительству Шкиперской развязки, информирует компания-оператор магистрали. Время приостановки движения - с 00:00 до 05:00.

Заезд с намывных территорий в сторону набережной Макарова останется открытым. Такое решение было принято в связи с необходимостью установки рамы, на которую впоследствии будут монтироваться знаки, указатели и другие элементы организации дорожного движения.

Данная конструкция имеет большие размеры и проходит над всей проезжей частью, поэтому для ее быстрой и безопасной установки требуется полное закрытие движения.

Ранее мы сообщили о том, что на внутреннем кольце КАД вблизи развязки с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото: Telegram / ЗСД