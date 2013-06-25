Движение по ЗСД может быть ограничено 27 октября

Во вторник, 27 декабря, на юге Западного скоростного диаметра (ЗСД) Петербурга могут ввести временные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".
Предположительно для автомобилистов станет временно недоступен участок от развязки с Кольцевой дорогой до развязки с набережной реки Екатерингофки. Аналогичная ситуация ожидается и в обратном направлении.
Как уточнили в "Магистрали Северной столицы", ограничения связаны с проведением саммита лидеров стран СНГ. Водителей настоятельно попросили корректировать свой маршрут в зависимости от дорожной ситуации.
Напомним, что петербургские автомобилисты встретили вечер понедельника, 27 декабря, в 8 балльных пробках.
Фото: Piter.TV
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