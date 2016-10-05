Петербургские автомобилисты встретили вечер понедельника в 8 балльных пробках

В понедельник вечером, 26 декабря, улицы Петербурга сковали 8-бплльные пробки. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки.

Автомобилисты стоят в пробках на Литейном проспекте от Невского проспекта в сторону Литейного моста, затруднено движение по Невскому проспекту на участке от Владимирского проспекта до площади Восстания, а также от площади Восстания до площади Александра Невского.

Также на Синопской набережной транспорт стоит от проспекта Бакунина до Большеохтинского моста, на Лиговском проспекте движение затруднено от Обводного канала к площади Восстания.

На внутреннем кольце КАД образовался 8-километровый затор – от участка в районе Кудрово до Большого Обуховского моста. На внешнем участке пробка в семь километров собралась на участке от Московского шоссе до Софийской улицы.

Ранее до 29 декабря на ЗСД по ночам будут перекрывать движение. Водители не смогут попасть на заезд с Благодатной улицы в сторону КАД Север с 25 по 29 декабря. Ночью 27 декабря автомобилисты не смогут проехать по участку от Благодатной улицы до набережной Екатерингофки. А вот на движение по южной части магистрали не будут вводить ограничения.

Фото: Piter.tv