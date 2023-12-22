В Петербурге пройдет велозабег "ЗСД Фонтанка фест"

В субботу на Западном скоростном диаметре в 16:00 заблокируют движение авто.

В Петербурге на ЗСД пройдет велозабег. Любители двухколесного транспорта 25 мая промчатся по скоростной автомагистрали в рамках спортивного международного фестиваля "ЗСД Фонтанка фест". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В субботу на Западном скоростном диаметре в 16:00 заблокируют движение авто. Речь идет об участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки в южном направлении.

В северном направлении магистраль будет работать в обычном режиме. Кроме того, будут закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова. После 18:00 будет перекрыт съезд на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ограничения будут действовать до конца дня.

Ранее стало известно, где ограничат движение в Московском районе в конце мая.

Фото: Pxhere