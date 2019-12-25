Велофестиваль "ЗСД Фонтанка Фест" пройдет в Петербурге 24 мая

Кроме того, завтра состоится "ЗаБег.РФ".

В Петербурге 24 мая состоится велофестиваль "ЗСД Фонтанка Фест". Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Кроме того, завтра пройдет "ЗаБег.РФ", в связи с двумя спортивными событиями будут действовать временные ограничения на движение транспорта.

Так, с 15:00 до 23:59 перекроют движение по ЗСД в сторону набережной Екатерингофки. А еще не получится проехать по съезду с ЗСД на набережную Екатерингофки и по самой набережной в районе Шотландской улицы.

С 00:00 23 мая до 23:59 25 мая на Богатырском проспекте в районе дома 42 сузят дорогу, с 00:00 21 мая до 06:00 26 мая движение закроют в проезде вдоль дома 4 по Исаакиевской площади, с 06:00 до 13:30 24 мая – на Троицком мосту.

Подробнее с ограничениями получится ознакомиться по ссылке и в tg-канале Бориса Пиотровского.

Фото: Telegram / Пиотровский Online