Велозаезд ограничит движение на ЗСД 24 мая

Дополнительно сообщается, что с полуночи 23 мая до конца суток 25 мая сократится ширина дорожного полотна на Богатырском проспекте около дома номер 42.

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, что велопробег на Западном скоростном диаметре приведет к временному изменению движения транспорта. Так, проезд по ЗСД будет ограничен на отрезке между Богатырским проспектом и набережной реки Екатерингофки 24 мая с 15:00 до полуночи.

Дополнительно сообщается, что с полуночи 23 мая до конца суток 25 мая сократится ширина дорожного полотна на Богатырском проспекте около дома номер 42.

А непосредственно 24 мая с трех часов дня до полуночи будет прекращено движение автомобилей по набережной Екатерингофки рядом с Шотландской улицей.

Ранее мы сообщили о том, что на операторов кикшеринга в Петербурге предложили возложить компенсацию затрат на фиксацию нарушений. Начиная с мая 2024 года, в городе функционирует специальная система мониторинга эксплуатации электросамокатов, предусматривающая контроль за исполнением нормативных требований. Ответственность за фиксацию правонарушений возложена на сотрудников Городского центра управления парковками (ГЦУП), использующих ручные методы наблюдения, а также современные комплексы фото- и видеофиксации.

Фото: Piter.TV; комитет по транспорту Петербурга