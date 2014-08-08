Велозаезд ограничит движение на ЗСД 24 мая

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, что велопробег на Западном скоростном диаметре приведет к временному изменению движения транспорта. Так, проезд по ЗСД будет ограничен на отрезке между Богатырским проспектом и набережной реки Екатерингофки 24 мая с 15:00 до полуночи.
Дополнительно сообщается, что с полуночи 23 мая до конца суток 25 мая сократится ширина дорожного полотна на Богатырском проспекте около дома номер 42.
А непосредственно 24 мая с трех часов дня до полуночи будет прекращено движение автомобилей по набережной Екатерингофки рядом с Шотландской улицей.
Ранее мы сообщили о том, что на операторов кикшеринга в Петербурге предложили возложить компенсацию затрат на фиксацию нарушений. Начиная с мая 2024 года, в городе функционирует специальная система мониторинга эксплуатации электросамокатов, предусматривающая контроль за исполнением нормативных требований. Ответственность за фиксацию правонарушений возложена на сотрудников Городского центра управления парковками (ГЦУП), использующих ручные методы наблюдения, а также современные комплексы фото- и видеофиксации.
Фото: Piter.TV; комитет по транспорту Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все