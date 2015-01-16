На операторов кикшеринга в Петербурге предложили возложить компенсацию затрат на фиксацию нарушений

Начиная с мая 2024 года, в городе функционирует специальная система мониторинга эксплуатации электросамокатов, предусматривающая контроль за исполнением нормативных требований.

Алексей Цивилёв, депутат Законодательного Собрания Петербурга, выступил с инициативой внесения изменений в действующий договор с компаниями, предоставляющими услуги проката электросамокатов, предложив ввести положения о возмещении расходов городом, связанных с контролем соблюдения правил пользователями самокатов, а также внедрить систему прозрачной отчётности по взимаемым штрафам.

Начиная с мая 2024 года, в городе функционирует специальная система мониторинга эксплуатации электросамокатов, предусматривающая контроль за исполнением нормативных требований. Ответственность за фиксацию правонарушений возложена на сотрудников Городского центра управления парковками (ГЦУП), использующих ручные методы наблюдения, а также современные комплексы фото- и видеофиксации.

Цивилёв указал, что нарушение правил фиксируется инспекторами при движении на самокате вдвоём, пересечении пешеходных переходов без остановки и создании препятствий движению пешеходов неправильно припаркованными средствами передвижения. Вся информация направляется соответствующим компаниям, которые применяют санкции в виде блокировок аккаунтов или штрафов в рамках заключённого договора публичной оферты.

По состоянию на 7 мая нынешнего года сотрудниками ГЦУП зарегистрировано уже около 5,5 тысяч случаев несоблюдения правил эксплуатации самокатов гражданами.

Ранее мы сообщили о том, что выплаты материальной помощи намерены продлить до 2028 года.

Фото: Piter.TV