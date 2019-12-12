ЗАО "Пилон" планируют возродить

Компания сменила владельца.

В среду, 15 июля, стало известно, что ЗАО "Пилон" купил предприниматель Нодар Асоев и занял пост гендиректора, сообщила "Фонтанка".

Бизнесмен планирует восстановить компанию и погасит долги перед кредиторами. Отмечается, что "Пилон" должен около 1,3 миллиарда рублей. В конце прошлого года арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за предприятием по заявлению о банкротстве. Асоев – также гендиректор компании "ГлавМостоТрест №6" ( Мостострой6).

Напомним, что "Пилон" – троительная организация на рынке Северо-Запада, надежный партнер в реализации адресно-инвестиционных программ Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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