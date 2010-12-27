Арбитражный суд проследит за заявлением ФНС о банкротстве ЗАО "Пилон"

Суд ввел процедуру наблюдения.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти начал наблюдение по заявлению налоговой службы о банкротстве в отношении строительной компании "Пилон". Об этом сообщил "Коммерсант".

ФНС уменьшила требование по погашению долга, учтя погашенную часть суммы "Пилона": на данный момент налоговая задолженность строительной компании составляет почти 139 миллионов рублей. Отмечается, что миром дело пока не заканчивается, а вопрос о старте новой процедуры банкротства рассмотрят в апреле следующего года.

Напомним, что "Пилон" в разное время строил и реконструировал важные петербургские объекты: Тучков и Яхтенный мосты, мост Бетанкура, Пулковско-Дунайскую развязку. В текущем году компания больше не получала заказов.

Ранее сообщалось, что строительная компания "Пилон" массово сокращает рабочих.

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