В итоге ФАС возбудила дело против Tele2 за отказ снизить тарифы.

В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов. Заявление компании представила пресс-служба мобильного оператора. Об этом сообщает ТАСС.

В нём сказано, что повышение цен затронет только 5% тарифов, что увеличило средний чек клиента на 6%. До этого "Ъ" писал, что в ФАС не получили ответа об исполнении предупреждения о моратории на повышении тарифов на связь во время пандемии.

Сегодня стало известно, что ФАС возбудила дело против Tele2 за отказ снизить тарифы. Причина в том, что компания отказалась снизить тарифы до уровня, который был установлен до пандемии коронавируса.

Ранее мы писали о том, что ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге.

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