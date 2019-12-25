ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

На данный момент килограмм яблок стоит 250 рублей за килограмм.

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу выявило превышение максимальной стоимости яблок в сетевых продуктовых магазинах города на 40% в сравнении со средним показателем, установленным на уровне 150 рублей за килограмм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент килограмм яблок стоит 250 рублей за килограмм. УФАС направило запросы крупным ритейлерам: "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "О"кей", "Лента", "Магнит", "Дикси", "Ашан".

До 17 июля торговые сети обязаны предоставить городскому УФАС сведения о закупочной и конечной стоимости яблок сортов "Гренни Смит", "Голден", "Гала" и "Симиренко".

С начала года в Петербург привезли 64 тысячи тонн яблок.

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