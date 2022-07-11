В Красноярске молодые люди устроили танцы на пилоне у мемориала Победы

В настоящее время идет проверка и выясняются все обстоятельства.

В Красноярске молодые люди устроили танцы на пилоне у мемориала "Ротонда Памяти и Славы", установленного по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля. В дежурную часть местной полиции поступило сообщение о том, что группа молодых людей устроила танцы на пилоне в центре арт-объекта. На место был направлен отряд полиции. Они установили всех участников инцидента и опросили их.

В настоящее время идет проверка и выясняются все обстоятельства.

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Видео: Telegram / Kras Mash