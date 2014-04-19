  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:23
81
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек

0 0

Водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.

В акватории реки Иртыш в Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля. Гидроцикл въехал в привязанные к лодке водные сани, в которых находилось два человека. Один из них скончался на месте в результате столкновения. Водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.

В пресс-службе ведомства сообщили, что следователи провели осмотр места проишествия, а также допросили водителя лодки и очевидцев. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб из-за урагана в Москве.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: гибель, гидроцикл, иртыш, омск, столкновение, тюбинг
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии