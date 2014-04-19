Водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.

В акватории реки Иртыш в Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля. Гидроцикл въехал в привязанные к лодке водные сани, в которых находилось два человека. Один из них скончался на месте в результате столкновения. Водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.

В пресс-службе ведомства сообщили, что следователи провели осмотр места проишествия, а также допросили водителя лодки и очевидцев. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Видео: Telegram / SHOT