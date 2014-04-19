Собянин: один человек погиб из-за урагана в Москве

Еще десять человек с травмами доставлены в больницу.

Из-за непогоды в Москве погиб один человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 10 июля, Москву накрыл сильный ливень с грозой. В большинстве районов зафиксировали сильные порывы ветра – до 25 метров в секунду.

Сообщается, что мужчина погиб в результате падения на него дерева из-за сильного ветра. Еще десять человек пострадали в результате непогоды. Они с травмами доставлены в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали более 30 человек после массовой драки.

Видео: Telegram / Baza