ЗАО "Балтийская Жемчужина" выплатит 52 млн рублей за введение дольщиков в заблуждение

Факт того, что застройщик ввел своих дольщиков в заблуждение относительно реальной площади продаваемых квартир, антимонопольная служба выявила более полугода назад, в октябре 2023 года.

ЗАО "Балтийская жемчужина", застройщик одноименного квартала в Красносельском районе Петербурга, не смогло опротестовать решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в суде и теперь обязано выплатить в федеральный бюджет 52 млн рублей за нарушение статьи 14.2 Федерального закона "О защите конкуренции".

Факт того, что застройщик ввел своих дольщиков в заблуждение относительно реальной площади продаваемых квартир, антимонопольная служба выявила более полугода назад, в октябре 2023 года. Как сообщил "Деловой Петербург", по результатам рассмотрения дела комиссия петербургского УФАС пришла к заключению, что изменение площадей некоторых квартир было искусственным и не имело отношения к реальному ходу строительства.

Тем не менее, застройщик не согласился с решением ФАС и попытался оспорить его через суд.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Чайная ложка".

Фото: ВКонтакте / Baltic.Today — Балтийская жемчужина (Ирина Лопухина (Коровина))