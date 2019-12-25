ЗАКСы Ленобласти обзаведутся общей цифровой базой

Теперь в оформлении документов будет меньше бюрократической волокиты.

Филиалы ЗАКсов Ленинградской области в скором времени объединятся в единую электронную базу. Благодаря этому убыстрится процесс выдачи справок и выплат, снизит бюрократическую нагрузку. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В базу планируют загрузить данные, начиная с 1926 года. Новые сведения так же не оставят без внимания.

Кроме того, в работе ЗАКСа появится еще одно важное нововведение. Оформлять документацию станет возможным не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти устраняют 16 мест концетрации ДТП в нескольких районах.

Фото: Piter.TV