В Ленобласти устраняют 16 мест концетрации ДТП в нескольких районах

Дорожные службы Ленинградской области трудятся над ликвидацией 16-ти мест концентрации аварий в ряде районов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Так, вдоль проезжих частей уже установили фотофиксирующие камеры и светофоры. Кроме того, специалисты оградили пешеходные переходы для большей безопасности.
В ряде отдельных территорий место для перехода дороги пришлось даже перенести, либо нанеси шумовые полосы. В месте прохождения региональных трасс прерывистая линия разметки была заменена на сплошную.
Большинство работ прошло во Всеволожском и Кировском районах, а также в Гатчине.
В этом году в некоторых населенных пунктах, через которые проходят региональные трассы, нанесли новую разметку: прерывистую линию заменили на сплошную.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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