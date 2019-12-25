Эксперты оценят проект путевода у Выборгского судостроительного завода

Госэкспертиза приступила к рассмотрению проекта путевода на 123-ем километре дороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг". На данный момент проезд находится в изношенном состоянии. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".
Ожидается, что вердикт будет вынесен через месяц - тогда станет возможным точное определение стоимости и технических решений. Сейчас проект находится на этапе рассмотрения замечаний.
Отметим, что первые шаги проекта состоялись еще в прошлом году: его авторы обсудили наработки с администрацией Выборгского района и руководителями Выборгского судостроительного завода, так как работы будут вестись непосредственно вблизи предприятия.
Ранее мы рассказали о том, что на двух улицах Выборга обновляют асфальт.
Фото: ВКонтакте / vyborg_news
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