Эксперты оценят проект путевода у Выборгского судостроительного завода

Скоро будет известная стоимость и технические решения.

Госэкспертиза приступила к рассмотрению проекта путевода на 123-ем километре дороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг". На данный момент проезд находится в изношенном состоянии. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

Ожидается, что вердикт будет вынесен через месяц - тогда станет возможным точное определение стоимости и технических решений. Сейчас проект находится на этапе рассмотрения замечаний.

Отметим, что первые шаги проекта состоялись еще в прошлом году: его авторы обсудили наработки с администрацией Выборгского района и руководителями Выборгского судостроительного завода, так как работы будут вестись непосредственно вблизи предприятия.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_news