ЗАГСы Петербурга начали принимать заявления на весну 2021 года

Желающие расписаться в марте могут напрямую подать документы в период с 11 по 18 ноября.

В среду, 12 ноября, стало известно о том, что Петербургские ЗАГСы начали принимать заявления на весну. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В комитете отметили, что пары могут с 11 до 18 ноября подать документы на март, а с 25 ноября начнется прием заявлений на апрель 2021 года.

Напомним, что с 9 ноября в Петербурге введены ограничения по количеству гостей на церемонии бракосочетания. Теперь на церемонии могут присутствовать в одном зале 20 человек, включая фотографов и видеооператоров.

Ранее мы сообщали о том, что НИУ ВШЭ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября.

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