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НИУ ВШЭ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

НИУ ВШЭ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября

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Исключением являются дисциплины, занятия по которым проходят на специальном оборудовании.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что НИУ ВШЭ переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. 

Студенты перейдут на дистанционное обучение в понедельник, 16 ноября.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подписал приказ о переходе на дистанционное обучение с 16 ноября.

пресс-служба НИУ ВШЭ.

Отмечается, что исключением являются дисциплины, занятия по которым проходят на специальном оборудовании. При этом на таких занятиях будут соблюдаться все санитарно эпидемиологическое нормы.

Ранее мы сообщали о том, что Минобрнауки перевело вузы двух столиц на дистанционное обучение.

Фото:pixabay

Теги: дистанционное обучение, ниу вшэ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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