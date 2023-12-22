В Петербурге 14 февраля распишутся 235 пар

На 2024 год в отделы комитета подано уже 15 328 заявлений на регистрацию брака.

В пресс-службе городского комитета по делам ЗАГСа поделились интересной статистикой. Ведомство рассказало, сколько пар Петербурга решили пожениться в "красивые даты" в следующем месяце и какие Дворцы бракосочетаний оказались самыми популярными.

На 2024 год в отделы комитета подано уже 15 328 заявлений на регистрацию брака. Из них 12 950 – через портал государственных услуг, 2378 – лично в отделах ЗАГСа.

Среди районных отделов лидерами стали отделы-дворцы Пушкинского, Петроградского и Приморского районов. 14 февраля поженятся 235 пар, 24 числа – 215 и 29 февраля – 124.

Ранее на Piter.TV: в ЗАГСе Приморского района после ремонта открылся эстетичный гостевой зал.

Фото: unsplash