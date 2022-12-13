Дворцы бракосочетания переходят на летний режим работы с 1 мая

Учреждения будут открыты до 23:00.

Дворцы бракосочетания в центре Северной столице продлевают режим работы с 1 мая. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Решение было принято в комитете по делам ЗАГС. Таким образом, Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице будут работать до 23:00. Последняя регистрация брака будет проходить с 23:00 до 23:20.

Летний режим работы Дворцов бракосочетания продлится до 30 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что за прошлую неделю в Ленобласти заключили брак 123 пары.

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