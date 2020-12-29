ЗАГС Петербурга начинает прием заявлений о заключении брака на лето 2021 года

Подать заявку на июнь можно с 27 февраля.

В скором времени петербуржцы смогут подать заявление на заключение брака на лето 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Так, подать заявку на июнь можно будет с 27 февраля, на июль – с 3 февраля, на август – с 10 февраля. Заявление подается при личном обращении в орган ЗАГС, либо в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. Также подать документы можно по предварительной записи.

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