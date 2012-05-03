В Госдуме предложили заключать браки в роддомах

По словам депутата, много детей рождаются вне брака.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила заключать браки в роддомах. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, много детей рождаются вне брака. Она напомнила, что при появлении ребенка вне брака мужчине необходимо дополнительно получить документ, подтверждающий отцовство. Буцкая предложила запустить такую возможность в тех МФЦ, которые есть в роддомах.

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Фото: Piter.tv