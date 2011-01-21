Южную широтную магистраль в Пушкинском районе построят до конца 2027 года

Пропускная способность трассы составит более 49 тыс. автомобилей в сутки.

В Пушкинском районе Петербурга продолжается строительство Южной широтной магистрали. О ходе работ отчитались в Смольном 2 декабря.

Согласно проекту, 7-километровая новая трасса на 4-6 полос станет дублером южного участка КАДа. Магистраль будет соединять Волхонское, Петербургское шоссе, шоссе Подбельского и в перспективе выведет их на Московское шоссе, трассы М-11 "Нева" и Р-21 "Кола".

Новая трасса значительно разгрузит южные районы города, в том числе снизит транзитные потоки через Павловск и Пушкин в Ленинградскую область. Также уменьшится нагрузка на железнодорожные переезды в южном направлении. Александр Беглов, губернатор Петербурга

На данный момент специалисты на участке от Петербургского шоссе до шоссе Подбельского ведут монтаж опор путепроводов, завозят стройматериалы, металлоконструкции и песок для дорожных насыпей, устраивают временные дороги, ливневую канализацию и переустраивают газопроводы.

Пропускная способность Южной широтной магистрали составит более 49 тыс. автомобилей в сутки. В эксплуатацию трассу планируют ввести до конца 2027 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Генплане Петербурга до 2040 года, наряду с Южной широтной магистралью, как самые крупные дорожные проекты заявлены Большой Смоленский мост и дублер Приморского шоссе.

Фото: Росавтодор