Южнокорейская компания построит завод в Ленобласти

Это будет первый в России завод по выпуску автокомпонентов.

Южнокорейская компания "DRB" откроет в Ленобласти первый в России завод, который будет выпускать автокомпоненты, сообщает "Коммерсант". Предполагаемая мощность предприятия – около 250 тыс. машинокомплектов в год. Главной задачей компании будет производство резинотехнических изделий, а также различных частей автомобилей, подготовленных к поставке на петербургский завод "Hyundai".

Новый завод расположится в Свердловском городском поселении Всеволожского района. Решение о запуске российского филиала связано с планами "Hyundai" по развитию в регионе. К тому же, пояснили в управляющей компании проекта, производство в России стало рентабельнее с ослаблением рубля. Установка завода обойдется примерно в 700 млн рублей

"DRB" – лидер по производству резинотехнических изделий в Южной Корее. Производственные мощности компании есть в самое Южной Корее, Словакии и Китае. Предприятие занимается выпуском дверных уплотнителей, ленточные конвейеры, резиновые гусеницы, стрйоматериалы.

Ранее появилась информация, что Ленобласть начнет выращивать около 200 тонн креветок в год.

Фото: Piter.TV