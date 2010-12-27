Ленобласть начнет выращивать около 200 тонн креветок в год

Предприятие станет единственным производителем морепродуктов на Северо-Западе России. На ферме будут выращивать королевские и пресноводные креветки, морскую спаржу и австралийских раков.

В Ленобласти строится завод по выращиванию креветок. Предполагается, что в год он будет производить более 200 тонн деликатесной продукции в год. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Предприятие расположено в Тосненском районе. На данный момент работники занимаются отладкой технологий и оборудования. Общая площадь предприятия составляет 4 500 кв. м. Стоимость проекта составляет порядка 350 млн рублей. Открытие завода запланировано на февраль 2020 года. Его реализация позволит создать 35 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленобласть реализует около 140 инвестиционных проектов. Власти потратят 71 млрд рублей на их реализацию. В скором времени в Ленобласти появятся тепличные и свиноводческие комплексы, а также предприятия по производству колбас и переработке рыбы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в медицинских ВУЗах обучается более 800 "целевиков" из Ленобласти.

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