В медицинских ВУЗах обучается более 800 "целевиков" из Ленобласти

Традиционно, наиболее востребованными специальностями для поступления в ординатуру стали анестезиология-реаниматология, акушерство-гинекология, кардиология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, общая врачебная практика.

Почти двести будущих врачей и фельдшеров заключили договоры с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ленинградской области на целевую подготовку.

Все претенденты приступили к обучению в ведущих образовательных организациях — Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова, Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии и Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова.

Традиционно, наиболее востребованными специальностями для поступления в ординатуру стали анестезиология-реаниматология, акушерство-гинекология, кардиология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, общая врачебная практика. Также заключены договоры на целевую подготовку по специальностям онкология, детская онкология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение.

Всего в медицинских ВУЗах обучается более 800 "целевиков" из Ленинградской области, в 2019 году больше 80 человек заканчивает обучение по программам специалитета и ординатуры, из них 50 будут врачами узких специальностей.

Источник: пресс-служба ЛО