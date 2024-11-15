Эксперт: российский рынок заполнили искусственно выращенные морепродукты

Александр Савельев сообщил о том, что российская продукция лучше той, что поставляется в страну из Средней Азии.

На территории России эксперты зафиксировали рост продажи морепродуктов. Однако эксперт в интервью телеканала "360.ru" указал, насколько качественный товар на отечественных прилавках могут встретить потребители. По словам руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, по импорту в нашу страну прибывают искусственно выращенные креветки из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии. Он добавил, что этот товар, выведенный в Средней Азии, по качеству не идет ни в какое сравнение с продукцией из северных морей. Гость шоу уточнил, что иностранцы выращивают креветки в канавах, а лучше всего морепродукты растут на свином навозе или курином помете.

Россию омывают 14 морей с выходами в три океана. У нас лучшие в мире креветки, поскольку их добывают в северных широтах. Но добывают их чрезвычайно мало. Александр Савельев, эксперт

Аналитик раскрыл подробности о креветке Ботан, которую добывают в Татарском проливе между материком и островом Сахалин. Он объяснил зрителям программы, что каждую креветку специалисты индивидуально замораживают, бережно относясь к усикам, а после этого поставляют в Японию по цене чугунного моста. Савельев уточнил, что японские покупатели являются одними из самых взыскательных на международной арене.

Петербуржец попытался пробить на кассе самообслуживания креветки по цене лука.

Фото и видео: 360. tv