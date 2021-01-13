На Южном шоссе случился пожар в неэксплуатируемом здании

Пламя охватило 100 "квадратов".

Сегодня ночью, 2 июля, в Невском районе произошел пожар. На Южном шоссе в доме № 36 пламя охватило 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:17. Уточняется, что пожар случился в неэксплуатируемом здании.

С огнем боролись три единицы техники и 15 спасателей. В 03:52 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv



