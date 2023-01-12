Южные районы Петербурга увидели первый снег вечером 14 ноября

В Петербурге выпал первый снег жители заметили белые улицы и перемены.

Вечером 14 ноября жители Петербурга сообщили о первом снеге, который прошёл в нескольких районах города и в части Ленобласти, оставив на улицах заметный белый слой. Источник — данные, присланные читателями и опубликованные местными СМИ.

По сообщениям горожан, первый снег появился в южной части Санкт-Петербурга, на площади Мужества, в Красносельском и Невском районах. Осадки также наблюдались в ряде территорий Ленинградской области. Очевидцы отмечали, что снегопад был непродолжительным, но достаточным, чтобы создать белую плёнку на крышах, деревьях и дорожных покрытиях.

Многие жители вышли на улицы, чтобы увидеть первые признаки зимы. По словам очевидцев: "Люди останавливались, фотографировали и просто наслаждались первым снегом". Синоптики ранее предупреждали о возможности кратковременных осадков, связанных с прохождением холодного фронта, что и привело к первому снегу в текущем сезоне.

Ранее в ОП предложили сделать проезд в транспорте бесплатным для детей до 14 лет.

Фото: freepik (wirestock)