Южная часть Камчатки после землетрясения сместилась почти на 2 м

Сейсмологи раскрыли информацию о смещении территории.

Южная часть российского полуострова Камчатка после сильного землетрясения, которое было зафиксирована сейсмологами 30 июля, сдвинулась почти на два метра в юго-восточном направлении. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал местный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Специалисты объяснили, что провели предварительный расчет данных по результатам геодинамических наблюдений.

Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения ... составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония. пресс-служба филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН на Камчатке

Эксперты добавили, что Петропавловский куст станций сдвинулся "несколько скромнее". Уточняется, что указанная картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в подземном очаге, в котором максимум достигался на южном фланге камчатского громадного очага. Это обеспечило полноценный макросейсмический эффект в городе Северо-Курильске и недостаточно полноценный эффект на территории Петропавловска-Камчатского.

Путин отметил героизм врачей, делавших операцию на Камчатке во время землетрясения.

Фото: камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН