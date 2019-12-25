Южная Осетия снимает ограничения на границе с Россией

Границу между РФ и республикой закрыли из-за пандемии COVID-19.

Южная Осетия с полуночи 15 сентября снимает ограничения на границе с Россией — пересечь её можно будет в стандартном режиме. Об этом пишет ТАСС.

Границу между РФ и республикой закрыли из-за пандемии COVID-19.

Возобновляется пересечение государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме. цитата из сообщения правительства Южной Осетии

Также отменён обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в республику.

С начала пандемии в Южной Осетии выявили 90 заражений коронавирусом. Все пациенты выздоровели и выписаны.

Ранее мы писали, что иностранные студенты получат возможность въехать в РФ в сентябре.