На подорожание золота влияет ослабление курса рубля в начале 2020 года.

Ювелиры предупредили о возможном подорожании украшений из золота на 30%. Прогнозами с Известиями поделились в Гильдии ювелиров России.

Стоимость золотых украшений может подняться на 30% к сентябрю из-за того, что этот драгоценный металл дорожает на мировых рынках.

Также на подорожание золота влияет ослабление курса рубля в начале 2020 года.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова считает, что будущее подорожание ещё больше снизит спрос на украшения из золота. Это опять же увеличит цены на них, так как производители таким образом будут пытаться покрыть издержки от уменьшения продаж.

Ранее мошенники похитили украшения и полмиллиона у двух пенсионерок в Ленобласти.

Видео: YouTube / Ювелир Игорь Орлов. Авторские ювелирные изделия.