Мошенники похитили украшения и полмиллиона у двух пенсионерок в Ленобласти

В четверг, 25 июня, двух пенсионерок из разных районов Ленобласти ограбили аферисты, прикинувшиеся продавцами. Об этом стало известно Piter.TV.
Так, в Сосновом Бору мошенники постучались в дверь квартиры 72-х летней женщины. Ей было предложено купить подушки и одеяла за 7 тысяч рублей. После совершения покупки и ухода "предпринимателей", пенсионерка не досчиталась серег, бус и колец.
В то же время в Гатчине женщина, торговавшая медом, наведалась к 92-х летней пенсионерке. С собой она унесла 1,5 миллиона рублей.
Ранее мы рассказали о том, что мошенница представилась соцработником и обокрала пожилую петербурженку.
Фото: Pixabay
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