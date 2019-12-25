Мошенники похитили украшения и полмиллиона у двух пенсионерок в Ленобласти

Злоумышленники проникли в квартиры под видом продавцов.

В четверг, 25 июня, двух пенсионерок из разных районов Ленобласти ограбили аферисты, прикинувшиеся продавцами. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, в Сосновом Бору мошенники постучались в дверь квартиры 72-х летней женщины. Ей было предложено купить подушки и одеяла за 7 тысяч рублей. После совершения покупки и ухода "предпринимателей", пенсионерка не досчиталась серег, бус и колец.

В то же время в Гатчине женщина, торговавшая медом, наведалась к 92-х летней пенсионерке. С собой она унесла 1,5 миллиона рублей.

Ранее мы рассказали о том, что мошенница представилась соцработником и обокрала пожилую петербурженку.

Фото: Pixabay