Мошенница представилась соцработником и обокрала пожилую петербурженку

Сумма ущерба составила 204000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 июня в полицию поступило известие о мошенничестве в отношении женщины 1931 года рождения. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия (в д. 23 по Ириновскому проспекту) и установили, что к пенсионерке на улице подошла неизвестная и представилась соцработником, помогающим людям во время самоизоляции.

Она предложила купить для женщины продукты: так, вместе с мошенницей пенсионерка пришла к себе домой и передала ей 3000 рублей для оплаты товаров в магазине. После короткого визита незнакомки потерпевшая обнаружила отсутствие 204000 рублей.

Петербурженка запомнила приметы преступницы: на вид ей 40-45 лет, славянский тип лица, была в шапке белого цвета. Полиция разыскивает злоумышленницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что из квартиры пенсионерки украли почти миллион рублей.

Фото: Pixabay