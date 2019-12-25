Из квартиры пенсионерки украли почти миллион рублей

Женщина спала и не слышала происходящего.

Петербуржец 59 лет обратился в полицию города и сообщил, что на проспекте Энгельса неизвестный ограбил квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Предполагается, что преступник пробрался через окно, отжав стеклопакет. В комнате спала мать заявителя, она не слышала, как кто-то пробрался. Злоумышленник похитил деньги и украшения на сумму почти в миллион рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о краже и разыскивают вора.

Ранее мы писали, что неизвестный украл оранжевый велосипед из подъезда на Карпинского.

Фото: pixabay