Неизвестный украл оранжевый велосипед из подъезда на Карпинского

Он перерезал трос, которым велосипед был пристегнут к батарее.

В Калининском районе Петербурга неизвестный украл из подъезда оранжевый велосипед. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Накануне в полицию в 12:13 обратился хозяин велосипеда, студент 1 курса одного из петербургских вузов. Он рассказал, что неизвестный в период времени с 12:00 15 июня по 07:00 16 июня тайно похитило велосипед марки Forward Apache 2.0 с рамой оранжевого цвета, который стоял между 2 и 3 этажом в доме 28, по улице Карпинского. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Велосипед был куплен 12 мая 2018 года за 20090 рублей. Во время кражи велосипед был пристегнут тросом красного цвета к батарее. Отличительные черты велосипеда: левая ручка руля наполовину снята, сломан звонок (имеет механическое повреждение), отсутствует переднее крыло.

Приметы злоумышленника: мужчина 25-30 лет, на вид русский, темные короткие волосы, одет в синюю куртку с капюшоном, футболку цвета хаки, серые штаны, серые кроссовки, в левой руке сумка зеленого цвета. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Piter.TV