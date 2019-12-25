В Бокситогорске раскрыта кража углошлифовальных машин

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области раскрыт случай кражи техники из дома в Бокситогорске. В полицию 4 июня обратился 29-летний местный житель, работающий электромонтером.

Как стало известно Piter.tv от источника в правоохранительных органах, в своем доме он проводил ремонт, однако через открытые окна его квартиры дома на Школьной улице неизвестные похитили две углошлифовальные машины. Отмечается, что преступники с места происшествия скрылись, "спрятав похищенное под крыльцо дома".

По подозрению в совершенном преступлении 12 июня были задержаны двое безработных жителей Бокситогорска. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Ранее мы сообщали о том, что на улице Козлова курьера оставили без коптера и экшн-камеры. Общий ущерб составил более 151 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv