На улице Козлова курьера оставили без коптера и экшн-камеры

Общий ущерб составил более 151 тысячи рублей.

Утром в пятницу, 12 июня в Петербурге неизвестные напали на сотрудника курьерской службы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшим оказался 44-летний мужчина, который доставлял технику. При нём были квадрокоптер, экшн-камера, наушники и жесткий диск. Он заявил, что на улице Козлова, дом 41/2, к нему подошел неизвестный мужчина, который открыто похитил имущество коммерческой фирмы, после чего сбежал. Ущерб оценивается в 151,32 тысячи рублей.

Сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию преступника. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабеж).

Ранее мы сообщали о том, что на Октябрьской набережной грабители напали на курьера. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.

Фото: Piter.tv