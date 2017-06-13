На Октябрьской набережной грабители напали на курьера

Сумма ущерба составила 6 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 июня в полицию поступил звонок с известием о том, что у д. 122 по Октябрьской набережной на человека напали грабители. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный мужчина напал на курьера, брызнул ему в лицо из газового баллончика, отнял газовый баллон (5 литров), после чего убежал.

Сумма ущерба составила 6 000 рублей. Потерпевший запомнил приметы преступника: на вид ему около 30 лет, рост 175-180 см, европейская внешность. Одет он был в толстовку с капюшоном серого цвета, на голове тёмная кепка. Полиция разыскивает злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что неизвестные избили мужчину на детской площадке Будапештской улицы.

Фото: Pixabay