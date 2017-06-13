"Он часто брал кредиты на лечение": отец девочки с ДЦП ограбил банк в Петербурге

В отношении Кирилла Тутушкина возбуждено уголовное дело о разбое.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что отец девочки с ДЦП ограбил банк в Петербурге. Об этом сообщает издание "КП-Петербург".

Кирилл Тутушкин ограбил банк в Кировском районе Петербурга 11 июля. Мужчина взял травматический пистолет, а лицо спрятал за медицинской маской. Во время налёта на банк петербуржец выстрели несколько раз в потолок и потребовал у кассира деньги. В итоге Тутушкин вынес из банка 3,5 миллиона рублей.

Петербуржец нарушил закон из-за того, что оказался в долговой яме, потому что ранее брал кредиты на лечении дочери с ДЦП. Его знакомые отмечают, что у Тутушкина было много кредитов и он "практически жил на работе". Кроме того, его бывшая жена заявила, что он хороший человек и любящий отец.

Тутушкину грозит до 15 лет лишения свободы.

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