Уголовное дело пьяного водителя рассмотрят в петербургском суде

Кроме того, у петербуржца не было прав на управление машиной.

Во Фрунзенском районном суде Петербурга рассмотрят уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в минувшем феврале мужчина сел за руль нетрезвым.

Полицейские остановили "БМВ", чтобы проверить документы. Водитель был не только пьян, но и лишен прав управления автомобилем на полтора года, однако сел в машину гораздо раньше указанного срока. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. От медицинского освидетельствования зимой нарушитель отказался.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят лже-сотрудника коммунальных служб.

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