В Петербурге осудят лже-сотрудника коммунальных служб

Мужчина проник в квартиру пенсионерки и украл сумку с деньгами и документами.

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о грабеже с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фигурантом дело стал 52-летний ранее судимый местный житель.

Следствие полагает, что мужчина проник в квартиру на Светлановском проспекте, представившись сотрудником жилищно-коммунальной службы. Открывшая дверь 87-летняя петербурженка оказалась доверчивой и впустила незнакомца. В помещении рецидивист схватил сумку пенсионерки, где лежала 31 тысяч рублей, документы, пропуск на посещение музеев мира и пенсионное удостоверение. Бабушка попыталась отстоять вещи, однако лжекоммунальщик толкнул женщину в дверной проем, из-за чего она ударилась плечом.

Дело направлено в Калининский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что пятерых петербургских таможенников заподозрили во взяточничестве.

Фото: Piter.TV