Пятерых петербургских таможенников заподозрили во взяточничестве

Возбуждено уголовное дело, пойманные сотрудники дали признательные показания.

На петербургской таможне заподозрили во взяточничестве пятерых сотрудников. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, служба по противодействию коррупции пресекла противоправную схему в сфере импорта некоторых товаров.

Как выяснилось, должностные лица Южного таможенного поста, которые должны были проводить фактический контроль, вошли в сговор и регулярно получали от представителя участников ВЭД взятки. Порядка 900 тысяч рублей таможенники получили, закрывая глаза на некоторые нарушения, связанные с уплатой таможенных платежей, и ускоряя сроки контроля. Следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о получении взятки группой лиц 3 июля, таможенникам грозит до 12 лет лишения свободы и 90-кратная сумма взятки. Все пойманные на взятке сотрудники дали признательные показания, следственные действия продолжаются.

Ранее мы рассказывали, как двоих бывших полицейских-мошенников отправили в колонию по решению суда.

Фото: Piter.TV