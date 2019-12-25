Двоих бывших полицейских-мошенников отправили в колонию по решению суда

Мужчины предложили бизнесмену отменить проверку его компании за деньги, хотя не имели на этой полномочий.

Санкт-Петербургский городской суд определился с наказанием для двух бывших полицейских Александра Большакова и Вячеслава Ликерова. О деле двух мошенников стало известно в конце апреля.

Подельники решили наживиться на компании ООО "Инвест Проект" и его представителе, в отношении которых проводилась проверка по следам экономических преступлений. Полицейские заявили бизнесмену, что смогут отменить проверки и запросили за это 200 тысяч долларов, хотя никаких полномочий на осуществление затеи у мужчин не было. Одного за другим злоумышленников задержали во время получения муляжа денег – почувствовавший обман представитель компании заранее обратился в ФСБ.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Ликеров и Большаков получили 2,5 и 3 года в колонии общего режима соответственно. В суде экс-полицейские признали вину и раскаялись в содеянном.

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Фото: Piter.TV