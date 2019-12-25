В петербургском суде рассмотрят дело двух полицейских, обвиняемых в крупном мошенничестве

Мужчины решили наживиться на представителе коммерческой организации, якобы отменяя проверки компании.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против полицейских Александра Большакова и Вячеслава Ликерова. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, дело состоит из девяти томов, пятый из них секретный.

Как выяснилось, Большаков, служа старшим оперуполномоченным, узнал, что в отношении ООО "Инвест Проект" и его представителя проводится проверка. На этой почве полицейский вступил в сговор с Ликеровым, мужчины решили обмануть представителя фирмы и сказать ему, что проверки и привлечение к ответственности за экономические преступления возможно отменить. У самих фигурантов не было возможности провернуть эту аферу, однако подельники создавали видимость проведения проверки с февраля по апрель прошлого года. В конце апреля Ликеров встретился с представителем организации в гостинице, представившись сотрудником ФСБ, и заверил, что проверки можно прекратить за 200 тысяч долларов. Предложение бизнесмен принял, но спустя полмесяца сам обратился в ФСБ. В это же время мужчина пересекся с Ликеровым в московской гостинице, где передал ему 1500 долларов и муляж 188 тысяч долларов. Лжесотрудник ФСБ договорился с мужчиной о передаче недостающей суммы, но был задержан настоящими сотрудниками ФСБ и рассказал им обо всем.

Днем позже Ликеров позвонил своему подельнику и сообщил о получении денег и своем прибытии в Пулково. Большаков встретил приятеля в аэропорту и спустя некоторое время принял от Ликерова муляж крупной суммы российской и американской валюты. После передачи денег Большакова также задержали.

Известно, что к производству дело еще не приняли, фигуранты просят у суда особый порядок.

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Фото: Piter.TV