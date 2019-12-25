Петербургскую спортивную школу уличили в мошенничестве по нацпроекту

Учреждение писало липовые заявления о приеме детей в секции.

Спортивную школу из Красносельского района Петербурга уличили в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, учреждение попалось на махинациях при реализации национального проекта "Демография".

Согласно имеющейся информации, руководство школы составляло липовые заявления якобы от имени родителей, просивших зачислить детей в спортивные группы. Все это проводилось с целью улучшить показатели работы и хищения выделенных на образование ребят средств. В общей сложности, подложные заявления позволили сотрудникам обогатиться на 920 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. С делом продолжат разбираться следственные органы.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец попался на присвоении чужого жилья и получил условный срок.

Фото: pixabay